歐聯丨國米皇馬搶分打崩頭 干地施丹同稱生死戰 羅拔仔入圍FIFA最佳11強 (22:55)

國際米蘭vs.皇家馬德里 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周四凌晨04：00直播

羅拔利雲度夫斯基去季分別在歐聯及德甲入最多的15球和34球，順理成章入選FIFA主辦的最佳球員選舉，其餘10人是祖雲達斯的基斯坦奴朗拿度、巴塞隆拿的美斯、於9月由拜仁轉會利物浦的堤亞高艾簡達拿、「紅軍」的沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克、巴黎聖日耳門的基利安麥巴比、尼馬、皇家馬德里的沙治奧拉莫斯及曼城的奇雲迪布尼。

FIFA的最佳教練候選人則是才上任1年的拜仁主帥費歷克、利物浦的高普、皇馬的施丹、西維爾的盧柏迪古及列斯聯的比爾沙，而後者的入選已惹來很大的爭議。球迷可在12月9日之前的FIFA網站上公開投票，最佳球員和教練前三名將於12月11日公布。

相關報道：歐聯︱PSG爭議12碼險勝萊比錫 法媒：打劫得手不值得自豪 曼聯復仇續居首（附精華）

此外，歐聯B組國際米蘭稍後大戰皇家馬德里前，主隊教頭干地說：「上仗敗走皇馬，以及之前打和薩克達及慕遜加柏只得兩分，令此役成為決賽。我軍晉級的分數應是7分，甚至可能是9分。紙上談兵是沒用的，每個人都須負責，包括我、球員和球會。」

國米暫落後皇馬兩分，但施丹也稱這是一場決賽：「雖然這是一場極之難打的比賽，但我們需要這3分。」隊長沙治奧拉莫斯因傷缺陣令施丹十分無奈，但他相信「數據總會被打破的」。拉莫斯過去8次缺席歐聯皇馬敗陣7次，而日前西甲亦避戰下，球隊只能與維拉利爾言和。

其他報道：日職丨川崎前鋒榜首戰4蛋贈大阪飛腳 提前4輪封王

其他報道：施政報告︱113字談體育政策 重提啟德體育園2023竣工 研石澳建水上運動中心