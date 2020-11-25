港超丨理文入紙申請做西貢區隊 陳曉明：街坊關注才能建真主場 (19:55)

理文足球會本月初向西貢區議會社區營造及社會創新委員會入紙，申請成為下季區隊。理文在申請表格表示，將參考英超球隊修咸頓，專注培訓本地年輕職業球員，讓年輕球員有一定出場機會、累積經驗，日後為港隊效力，並列舉現時已有鄭兆均及袁皓俊成為港腳。理文又稱以港超聯或盃賽冠軍為未來4季目標，若取得亞洲賽席位，將以將軍澳運動場為主場，並期望4年內，將主場聯賽平均入場人數提高至過千。理文亦會協助成立西貢區梯隊，及為制定培訓計劃，提拔有潛質的年輕球員至職業層面。

陳曉明表示，港超球隊過去按成績選擇主場，但認為除區隊外，其餘商業球隊的主場優勢「名存實亡」：「球隊不能在主場訓練，區內街坊亦未必知道球隊何時比賽。區隊只有以區內球場做主場，透過地區活動推動市民關注，才能逐漸建立真正的主場。」他補充，無論理文今季最終排名如何，下季會繼續以將軍澳運動場為主場，並籲外界勿太着重球隊屆時改名為「將軍澳理文」：「這只是程序，若沒有實質地區發展，更換隊名是沒有意義。」

理文看似跟現有區隊西貢體育會爭逐明年授權，但陳曉明強調，並非吞併或將該區隊消失，認為兩者沒衝突，甚至可合作培育區內青年球員達至雙贏，但要視乎區議會如何協調。而西貢區議會社區營造及社會創新委員會，下次會議定於明年1月26日。

理文前年首次落戶將軍澳運動場，但上季失將軍澳主場資格，被分配到深水埗運動場，最終取得聯賽殿軍下，今季重返將軍澳，下周日下午5時半將迎來今季首場主場賽事大戰東方龍獅。

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