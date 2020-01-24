歐聯︱PSG爭議12碼險勝萊比錫 法媒：打劫得手不值得自豪 曼聯復仇續居首（附精華） (17:38)

PSG今晨（25日）與萊比錫合演上屆歐聯4強翻版，但未能再大勝，在巴黎王子球場全場更只得38%控球率及75%傳球成功率。客軍主帥拿高斯文更批評尼馬的12碼，是靠迪馬利亞插水博得：「為何視像裁判（VAR）沒有介入，在歐聯這層次，歐洲足協相信不願看到這樣。」法國《隊報》認為PSG「打劫得手」，《巴黎人報》亦直言「沒有甚麼值得自豪」。

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PSG憑較佳對賽成績力壓萊比錫，但兩隊在H組仍落後曼聯3分。紅魔主場憑般奴費南迪斯梅開二度，包括一球禁區外勁射破網，最終4：1大勝巴沙克舒希，報回月初一敗之仇。費南迪斯上半場讓出12碼兼戴帽機會，指是讓拉舒福特得到更強信心。

F組的多蒙特及拉素亦分途勝出，其中多蒙特對手布魯日陣前突缺少射手艾文紐丹尼斯，據報他在隊巴與隊友爭位坐，出現爭執而被棄用。

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