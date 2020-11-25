港超︱12球員擬入稟向富力追討欠薪 前富力兵林樂勤投南區 (16:29)

多名前富力球員發聲明，委託高葉律師行向富力追討欠薪。聲明指，自上月14日富力宣布退出港超後，該批球員嘗試聯絡球會，但會方過去數周拒直接回應查詢，直至本月13日，球員接獲富力的代表律師書面回覆，指合約已在10月14或15日終止。根據合約，富力退出本地聯賽時，球員會隨之被解約，但有權收取餘下合約期的全額薪酬。

由於富力拒付全數款項，球員以違反合約及勞工法例為由，委託律師追討失薪；球員亦在聲明表示，從球會方面得知拒絕支薪的決定，由富力地產董事長李思廉直接參與。而受委託的高葉律師行亦發聲明，指根據《僱傭條例》，欠薪屬刑事罪行，僱主可被判罰款或入獄，敦促富力「做正確的事」，向球員支付應得款項。據悉，12名球員包括剛加盟東方龍獅的林恩許等多名已落班球員。

至於屬前富力兵的21歲中場林樂勤，今午（25日）落實加盟冠忠南區，將披27號球衣，已隨球隊操練一段時間，最快可在本周六主場對標準流浪的聯賽上陣。林樂勤通過球會表示，花了一段時間解決和前東家的合約問題，期待為南區上陣，稱：「南區是地區球隊，球迷特別有歸屬感，個人目標是希望取得穩定的上陣機會，盡力助球隊爭取最好成績。」他亦是繼盧均宜、方栢倫、林衍廷、馮慶燁及林恩許後，第6名成功續留港超的富力球員。

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