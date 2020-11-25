歐聯︱4軍提早兩輪出線 林柏特保證基奧特車路士出場機會（附精華） (14:34)

車路士今仗先由赫臣奧杜爾入球領先半場，但迪姆華拿連續兩仗面對空門失機，結果85分鐘被雷恩追平。原以為各得1分之際，華拿補時的射門被擋高，後備上陣的基奧特衝頂壓贏對手奠勝。蒙尼亞艾哈達迪的95分鐘入球，亦助西維爾同樣作客贏卡斯洛達2：1。車路士及西維爾領先另外兩隊9分，提前出線，下周將爭分組首名。

連同今仗，基奧特今季只曾上陣178分鐘，因此法國隊主帥迪甘斯也建議他明年1月離隊，他也曾表示屆時定去留，但賽後拒談前景：「當領隊派你上陣時，便要專注做好工作，沒有更多。」車路士領隊林柏特則希望能給予這名34歲中鋒更多上陣時間：「我確實遇到問題，譚美阿巴謙近况不錯，兩人位置也差不多，但賽程頻密的關係，基奧特會得到更多機會，你也能看到勝出後的反應，他對球隊有多重要。」

至於在G組，祖雲達斯對同組較弱的費倫斯華路士先失1球，但基斯坦奴朗拿度（C朗）在今季歐聯開齋而得以扳平，艾華路莫拉達同樣在補時以一記頭槌絕殺；巴塞隆拿則缺少美斯下，憑後衛達斯攻入加盟後首球，巴夫韋迪梅開二度，基沙文補時錦上添花，作客4：0大勝基輔戴拿模，與祖雲達斯雙雙晉級。兩隊當家球星C朗及美斯或在兩星期後對壘，暫領先3分的巴塞只要該仗不敗便會取得首名。

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