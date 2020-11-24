猴子偷桃:有片︱英冠隊後衛兩度抓對手下體 足總調查勢罰停賽3場 (21:47)

司職右閘的普雷斯頓後衛達尼爾費沙，在上周六英冠迎戰錫周三時正選上陣。英國傳媒報道，這名英籍球員在下半場62分鐘曾兩度向站在身旁的卡林柏達臣施襲，以手抓後者下體。據網上影片所見，柏達臣曾一臉茫然，但未有向球證投訴，普雷斯頓其後發表聲明稱知悉事件。英足總稱已對事件展開調查，並要求費沙在限期前解釋，他勢遭判罰停賽3場。

球壇過往有不少球員向對手施以「猴子偷桃」，曼城前鋒阿古路上季英超迎戰韋斯咸時便曾「中招」，熱刺前鋒哈利卡尼去年10月作客白禮頓時，更疑向敵衛李維士鄧克施襲，惟球證未有發現，逃過一劫。

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