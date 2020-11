猴子偷桃:有片︱英冠隊後衛兩度抓對手下體 足總調查勢罰停賽3場 (21:47)

司職右閘的普雷斯頓後衛達尼爾費沙,在上周六英冠迎戰錫周三時正選上陣。英國傳媒報道,這名英籍球員在下半場62分鐘曾兩度向站在身旁的卡林柏達臣施襲,以手抓後者下體。據網上影片所見,柏達臣曾一臉茫然,但未有向球證投訴,普雷斯頓其後發表聲明稱知悉事件。英足總稱已對事件展開調查,並要求費沙在限期前解釋,他勢遭判罰停賽3場。

球壇過往有不少球員向對手施以「猴子偷桃」,曼城前鋒阿古路上季英超迎戰韋斯咸時便曾「中招」,熱刺前鋒哈利卡尼去年10月作客白禮頓時,更疑向敵衛李維士鄧克施襲,惟球證未有發現,逃過一劫。

相關報道:英超丨修咸頓遭狼隊逼和未返前三 下周局部准4000球迷入場

其他報道:山狗校長|前基覺小學校長盧光輝離世 港壘球總會悼文感激貢獻棒壘界

The FA will look into an incident which appeared to show Preston's Darnell Fisher twice grabbing Callum Paterson's genitals in their win over Sheffield Wednesday.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) November 22, 2020