歐聯︱曼聯回師主場 蘇斯克查冀馬迪爾重拾射門鞋　祖雲疑放棄普巴斟法籍新星 (22:41)

曼聯vs.巴沙克舒希 now646台、有線601/661台 周三凌晨04：00直播

馬迪爾上季各項賽事攻入23球，惟今季表現卻大相逕庭，至今只在歐聯攻入兩球，在英超更是顆粒無收。蘇帥在賽前稱：「他上季的表現證明已有進步，但現在是時候更上層樓。上季他取得23球進賬，這是對他最大的回報。然而在曼聯，你沒有時間停下來，場上每個球員也不能有這樣的想法。」

不過，蘇帥亦為馬迪爾辯護，稱對方狀態低迷源於備戰不足：「他和所有人一樣沒有充足時間備戰，對陣熱刺後更有4場未有上陣，狀態自然未達最佳水平。無論如何，我希望他能繼續努力，回復最佳狀態。」然而英媒預測，烏拉圭隊射手卡雲尼將取代馬迪爾出任正選，中場連格則曾與感染新冠病毒的人士接觸，須隔離無緣上陣。

表現同樣飽受批評的中場普巴，上仗聯賽迎戰西布朗時未有上陣，是役有望復出領軍。蘇帥稱這名法國國腳已重投操練，並根據狀態決定最終陣容。意大利傳媒報道，祖雲達斯一直有意簽入這名舊將，但由於曼聯要求的轉會費高昂，總監尼維特等高層據報轉移目標，收購同為法國國腳、獲皇家馬德里等豪門追獵的18歲雷恩新星卡馬雲加。祖雲達斯周三凌晨主場迎戰費倫斯華路士，除基斯坦奴朗拿度（C朗）等主力可候命，射手保羅戴巴拿料復任正選，與表現漸入佳境的艾華路莫拉達合作攻堅。

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