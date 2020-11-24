欖球｜本地聯賽疫下續戰 欖總擬明年3月復辦女子世盃外圍賽 (19:05)

欖總今日假香港足球會發表「本地欖球參與度調查報告」，總經理利鍾斯會後談及疫情影響，表示暫未決定煞停本地聯賽，將按港府政策再決定。他又表示港隊和球會均習慣疫下新常態，正重拾節奏備戰未來的大賽：「沒人知道疫情何時會完，但明年3月將有非常重要的女子（十五人欖球）世界盃外圍賽，我們努力準備，於限制下盡力而為。我們視難關為進步的契機，而不是只懂苦惱。」

體育賽事和活動因去年社會運動和今年疫情大減，欖總乘空窗期與畢馬威會計師事務所合作，收集本地欖球參與者的數據。調查獲1.2514萬人回覆，發現這項一直被視作外國人玩意的運動已步入華人時代，華人球員佔總數51%，大專年齡層的華人比例達86%。女子球員佔整體人數28%，若只計成人組別，女性則達45%。

不過，統計發現整體參與球員人數下降，60%在升上成年組的階段退出，欖總董事黎志豪認為反映銜接問題，因球員在此時期需經歷轉會等情况。就調查所得，欖總成立小組改善銜接問題，並計劃明年以新形象向社會推廣。

其他報道：山狗校長｜前基覺小學校長盧光輝離世 港壘球總會悼文感激貢獻棒壘界

其他報道：歐聯︱沙拿檢測陰性首踏紅軍新基地 迎阿特蘭大有望復出