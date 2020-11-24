英超丨修咸頓遭狼隊逼和未返前三  下周局部准4000球迷入場 (12:06)

禾確特今夏由愛華頓外借回歸修咸頓，聯賽正選的第4仗終開齋，查阿當斯於58分鐘右路底線傳中，禾確特伏兵遠柱射成1：0。戰至75分鐘，魯爾占美尼斯射中柱，入替的柏度尼圖補射得手，為主隊追平1：1。兩軍各得1分，修咸頓無緣壓過車路士和李斯特城重返前三，以17分排第5，狼隊以14分排第9。

11歲加入修咸頓青訓的禾確特，對上一次為一隊入球已是2006年1月足總盃，當年同月他轉投阿仙奴，今仗雖未能助母會全取3分，但賽後難掩興奮：「我不記得上次（為修咸頓）入球是何時了，但我的笑容已解釋一切，母會永遠在我心中，今日猶如重返童年時代。」

至於般尼憑基斯活特一箭定江山，主場以1：0擊退有射手韋費特沙夏染疫缺陣的水晶宮，開季9輪終取得首捷，暫時逃離降班區。

此外，英國政府今晨宣布下周三（12月3日）結束4周封城令後，准許低風險地區的體育賽事重開看台，以五成入座率為上限，室外賽事容許最多4000人入場，室內賽事則准最多1000人，意味英超將相隔8個月再有球迷入場。

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