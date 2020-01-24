女足｜賀允同外流蘇乙首落場 正選81分鐘助昆士柏搶得一分 難忘隊友訓練100%付出 (19:39)

24歲港女足後衛賀允同，由傑志女足外流蘇格蘭加盟昆士柏一個月，上輪主場對基爾馬諾克首列大軍名單後，今仗作客斯特寧大學終正選上陣，司職左閘上陣81分鐘，球隊落後兩球下追平，縱其後再失一球，但昆士柏於完場前扳平踢成3：3取回1分，賽後7戰13分，排在聯賽第3位。

賀允同賽後表示，對終於能夠落場感興奮，自己習慣比賽節奏後漸入佳境，但仍有很大改善空間。她認為，球隊表現不錯，但在比賽開局欠順，對未能全取3分略感失望：「隊友鬥志很好，落後兩球後很想追平，甚至取勝，雖最後未能如願，但我很喜歡這種比賽氣氛。」她續說，對當地隊友認真和落力程度留下深刻印象：「每次操練都會付出100%，攔截不會保留。」

「阿妹」已到蘇格蘭約一個月，她稱已開始適應當地生活，已找到居所租住，亦開始熟悉居住城市的地理和交通。

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