NBA｜馬克加素爾轉投湖人簽約兩年 米曹超級頂薪留爵士 (21:00)

應屆NBA總冠軍湖人，接連有中鋒D侯活及麥基爾分別轉投費城76人及克里夫蘭騎士，加上卡辛斯亦回復自由身，球隊頓失3名內線球員下，據報已與老牌中鋒馬克加素爾達成共識，雙方將簽約兩年。身為湖人名宿加素爾胞弟的馬克，2007年選秀會獲湖人以次輪第48位選中，並隨即被交易至孟菲斯灰熊，而其兄正是在該交易被換至湖人，成就及後與已故傳奇高比拜仁合力奪得兩連冠的佳話。至於湖人射手卡度維普爾，今執行球員選項，履行與球隊最後1年合約，年薪850萬美元（約6590萬港元）。而去季未為湖人出戰復賽的巴特利，則據報已同意以一紙兩年總值1160萬美元（約9000萬港元）合約，轉投邁阿密熱火。

早前盛傳離開湖人的34歲星級控衛朗度，昨落實以自由身轉投鷹隊，簽下一紙兩年1500萬美元（約1.16億港元）合約。而鷹隊據報亦已各薩拉拉門托帝王主將保丹洛域，開出一紙4年7200萬美元（約5.6億港元）合約，一旦成事，將意味密爾沃基公鹿早前斟介對方的交易申請告吹。

另外，爵士球星米曹及波士頓塞爾特人新星塔圖，今分別與球隊續下一紙超級頂薪新約，同為5年1.95億美元（約15.1億港元）。至於侯斯頓火箭得分後衛奧斯甸李華士，今落實以自由身轉投紐約人，3年合約總值1000萬美元（約7750萬港元）。

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