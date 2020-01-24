英超︱祖達再建功 殘陣利物浦大勝李斯特城 跨季聯賽主場64場不敗寫歷史 (16:52)

利物浦連同感染新冠病毒需隔離的主將穆罕默德沙拿，今仗至少有8名球員缺陣，包括受傷的隊長佐敦軒達臣，以及3名後防正選華基爾雲迪積克、祖高美斯及阿歷山大阿諾特。不過，面對上輪排英超榜首的李斯特城，紅軍主場出擊形勢依然佔優，先在21分鐘藉李城守將莊尼伊雲斯頭槌解圍擺烏龍而領先。41分鐘，前鋒迪亞高祖達頭槌再下一城，協助利物浦上半場領先2：0之餘，並成為紅軍隊史首個出戰頭4場頂級聯賽主場比賽都取得入球的球員。

利物浦另一前鋒羅拔圖法明奴雖曾一頂一射兩度中柱不入，其中77分鐘補射一球雖被對方及時護空門解圍，並被指未完全過白界而被判不入，但從門線技術顯示，其實皮球已差不多完全越過白界線，不過這名巴西隊球星，最終仍在完場前4分鐘頂入埋齋一球，協助紅軍大勝3：0，賽後9戰20分，僅以得失球差不及屈居熱刺排次席。

利物浦連同今場勝仗，已經聯賽主場連續64場不敗，締造隊史新紀錄，對上一次聯賽在晏菲路落敗，已是3年半前、2017年4月23日以1：2不敵水晶宮，之後在聯賽主場取得53勝11和保持不敗，亦打破紅軍於1979至81年在頂級聯賽的63場主場不敗紀錄。

領隊高普賽後顯然非常滿意：「球員們面對強敵踢了踢出難以置信的表現，這並非理所當然，球員的狀態銳不可擋。我滿意賽果，特別是防守很出色保持不失球。」缺陣的隊長軒達臣也讚揚隊友取得漂亮的勝仗，展現出強大的決心。

不過，利物浦今仗再添一名傷兵，中場拿比基達於53分鐘退下火線，但高普賽後公布好消息，確認沙拿在周日最新病毒檢測已轉呈陰性，將於明日歸隊復操，但仍需繼續檢測，才能確認能否趕及周三的歐聯D組主場對阿特蘭大上陣。

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