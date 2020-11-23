港超｜郭嘉諾返港後首主持操練 為飛馬戰績飄忽自責：我成為了罪人 (18:55)

郭嘉諾上月底至本月初到昆明續修亞洲足協專業教練牌照課程，返港後接受居家隔離後，今早在天業路公園球場主持回歸後首課操練。

飛馬開季各項賽事戰績為2勝1和3負，包括日前在重返元朗大球場的主場首擊，出盡3名巴西籍「超級外援」，意外地以0：4慘敗予冠忠南區。郭嘉諾表示，隔離期間一直透過視像會議參與訓練，比賽時換人調動均是由他決定，但對於未能現場督師 5場菁英盃及首場聯賽，影響球隊成績，自覺成為了罪人：「我的罪疚感很重，一個主教練在開咧時離開了40日，對球隊真的影響很大。球隊現時成績飄忽，輸了3場難看點的敗仗，我需要負全責，始終我不能在現場提場，他們踢起來和要求是有分別。」

回顧開季6仗，郭嘉諾分析球隊領先比賽皆勝，但先落後則全數落敗，且多次都在形勢較好時失球：「失球後的球員心理質素一定要調整，遲遲未能入球後也令後防壓力愈來愈大，所以我從沒責怪防守球員。」他亦有感，球員場上有時各自為政，引致未能踢出屬於飛馬的進取足球：「孫銘謙仍是大埔時的孫銘謙，羅振庭又是元朗時的羅振庭，巴西外籍球員亦然，場上就像是11個個體而非一支球隊，大家都要打開自己，融入球隊踢法。」

飛馬近年頻頻換帥，問到帥位有否壓力時，郭嘉諾說：「羅生（會長羅傑承）都明白我們需時建立球隊，早前我又缺陣了一段時間，老實說，Peter（文彼得）等教練團成員都幫我『頂』了不少，但我也不能將成績置身事外。」他續道，今日逐一跟球員交談，了解問題和可改善之處，並感激球會放行讓他完成教練課程，「現在是時候要還」：「飛馬將會經歷一個很艱難的球季，疫情加上很多新球員，巴西籍外援也因隔離而沒有比賽一段時間，加上我們沒有參加上季復賽，體能及比賽狀態不及多隊一定要承受後果。我要為令球迷失望致歉，但這班球員是有質素，希望球迷給予耐性。」飛馬將於周六港超作客青衣運動場對晉峰，郭sir指明言必定強陣出擊，力爭全取3分及取回球員信心。

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