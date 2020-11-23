港足｜葉鴻輝率港足示範新球衣 主場版周五開售 明年披甲落場 (15:55)

與香港足球總會合作的「一剔牌」提供港足比賽服裝，該品牌表示來到歷年體育活動面對最多挑戰的一年，以創新理念「You Can’t Stop Sport」為港隊帶來全新隊服，藉此激勵並希望為港隊及熱愛足球的人帶來正能量，傳遞「即使面對任何挑戰，亦無阻運動員不斷向前決心」的堅韌精神。

港足今次發布新球衣，除了邀請港足門將葉鴻輝、後衛徐宏傑、陳晉一及翼鋒鄭兆均，還有鍾貝琪等女足球員及男子青年軍代表參與拍攝，以展現港足上下一心的團結精神。作客球衣續以白色為主色，衫領及手袖等位置配以鮮橙色，不設公開發售。主場球衣售價為599元，大童碼售價為499元。

港足對上一款主場及作客球衣於2018年9月發布，陪伴港將先後出戰東亞盃外圍賽及決賽周，以及世界盃外圍賽，惟受疫情影響，港足自去年12月中作客韓國出戰東亞盃決賽周後，至今未有比賽，對上一次主場比賽，已是去年11月19日世界盃亞洲區外圍賽次圈，以2：0擊敗柬埔寨隊。國際足協（FIFA）於今年8月宣布，世盃外亞洲區餘下賽程，押後至明年再舉行。

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