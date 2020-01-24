游泳｜何詩蓓再寫200自亞洲紀錄兼成史上第二快　九度創新猷領泳隊奪亞 (08:26)

ISL今晨續演總決賽次日賽事，在首項女子100米自由泳，法籍好手嘉絲達迪露（Beryl Gastaldello）後上封后，何詩蓓僅慢0.02秒觸池，以51.40秒屈居亞軍，時間較自己昨日（22日）做出的亞洲紀錄慢0.46秒。

相隔40分鐘，何詩蓓轉戰強項200米自由泳，全程領先下以1分51.11秒大熱封后，將兩周前創下的亞洲紀錄推前0.08秒，進佔此項史上第二快，僅次於奧運冠軍施約唐（Sarah Sjostrom）1分50.43秒的世界紀錄。

何詩蓓其後伙施約唐等出戰男女混合4x100米自由泳接力，「守尾門」游出51.18秒，助Energy Standard添金兼搶得20分，但總成績被Cali Condors泳隊拋離97分，無緣衛冕。

至於今季最有價值泳手（MVP）排行榜中，何詩蓓在星光熠熠的名單中排第七，首名為效力Cali Condors泳隊的「新水神」積素。這名美籍星將今日再締世界紀錄，在男子100米混合泳做出49.28秒；英國「蛙王」佩提（Adam Peaty）亦以55.41秒刷新100米蛙泳世績。

何詩蓓過去6周於匈牙利布達佩斯「隔離泡泡」出戰ISL，由分站至總決賽共12個比賽日，她出戰當中4站、準決賽及決賽，先後4次刷新200米自由泳亞洲短池紀錄，並五度推前100米自由泳紀錄，兼成此項史上第三快的女飛魚。而非主項的400米自由泳，她亦以3分58.58秒寫下香港紀錄。

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