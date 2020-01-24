英超 ｜利物浦大戰李斯特城 法明奴稱與祖達沒仇怨 高普：無時間教德國隊 (22:49)

利物浦vs.李斯特城 now621台 明晨03：15直播

迪亞高祖達今季各項賽事已入7球，將只入1球的羅拔圖法明奴比了下去，但後者並沒視對方是敵人：「利物浦人才濟濟，在這裏爭任正選不易，我早已習慣了。迪亞高是一個優秀的球員，他已增強球隊實力。我們一起努力，誰上陣由教練決定吧！所以，我和迪亞高是毫無仇怨的。我是一個聽命於領隊高普的球員。這是我的工作哲學，永遠都是這樣。」據報由於穆罕默德沙拿感染新冠病毒需隔離，故此羅拔圖法明奴將會上陣，伙拍迪亞高祖達及沙迪奧文尼攻李斯特城。

此外，德國隊在歐洲國家聯賽吞西班牙隊六蛋後，更換教練路維之聲不絕於耳，而高普已成為熱門之一，但他回應道：「或者是未來的事，我現在沒有時間。」利物浦和李斯特城目前8戰分別得17和18分，而熱刺暫以20分排榜首，多次席車路士兩分。

另外，愛華頓前鋒卡維特利雲今晚開賽僅42秒先開紀錄，「升班馬」富咸鋒將卜比列特在15分鐘扳平。29分鐘，卡維特利雲獲後衛盧卡斯迪治尼助攻再度超前，而中場杜哥利於35分鐘「士哥」，令「拖肥」上半場領前3：1。富咸的羅夫度斯卓克下半場建功，但球隊終仍以2：3落敗。結束4仗不勝的愛華頓賽後9戰得16分。

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