港超｜傑志衛冕首擊打和理文 戰况激烈拔14黃 疫情反彈近1800人入場 (21:32)

上季港超冠軍傑志，今仗在旺角大球場面對爭標對手理文，雖射手加維蘭因傷缺陣，但仍有季初大勇的安永佳於26分鐘先開紀錄，理文於2分鐘後由今日28歲生日的梁嘉恆博得12碼，沙普夫主射被門將王振鵬撲出不遠後補中，完半場前，「藍鳥」憑今場任隊長的李毅凱後上建功，半場領先2：1。理文於換邊後5分鐘，由亞哥斯達勁射扳平，及後雙方互有不少機會，惟未能再下一城下，終雙方踢成2：2各得一分。理文則先後有列斯奧及梁嘉恆因傷離場。

頭場愉園兩度領先下，作客斧山道運動場被標準流浪逼和2：2。聯賽榜暫時由首仗全取3分東方龍獅及冠忠南區領先，今日打和的4隊緊隨。

傑志主教練朱志光說，打和是合理戰果：「球隊雖然屬較主導一方，但比賽不是主導就一定可全取3分，雙方互有攻勢，基本上滿意球員鬥志。」他又意外今仗有逾1700人入場：「有球迷的足球比賽是氣氛較好，但最近疫情緊張，希望球迷都注意衛生。」

安永佳今季在菁英盃的6個入球，是兩鬥標準流浪各連中三元，被網民稱為「流浪屠夫」，今射破爭標分子大門，他笑稱不會太在意他人評價，只會專注比賽：「我知道對任何球隊都可以入球，我會繼續努力。」

今場戰况激烈，雙方共有多達14面黃牌。理文隊長顏樂楓說，球員場上的情緒，也跟比賽判決令球員之間多了磨擦，問題不一定在球員身上引發。他續說，享受今場比賽氣氛，希望不會是短期內最後一次有觀眾入場的比賽：「會特別珍惜今場球迷帶來的氣氛。」問到想否像上季復賽的家居隔離安排，他說居家隔離對球員精神上及日常生活都造成很大困擾：「如真的要再這樣做，看看能否諮詢多點球員意見。」

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