港甲｜陳肇麒陳偉豪重返球場 為東區踢足全場近200人觀戰 前港超兵對決握手言和 (19:27)

陳肇麒及陳偉豪今夏掛靴後，接近8個月首次重返球場正式比賽，下午3時半在九龍仔運動場齊代表東區出戰今季首場賽事，大戰另一區隊深水埗。正選還有前港超球員文彼得、利偉倫、李家豪及葉嘉宇等；深水埗亦有許嘉樂、羅港威、嚴啟華、陳銘剛及王子聰等前港超兵正選登場。根據康文署場地人數統計顯示，今仗有近200人入場，亦吸引不少傳媒到場採訪。深水埗先由鄧港桁先開紀錄，東區完半場前由里奧扳平，下半場再沒紀錄，終雙方踢成1：1平手。而「雙陳」無論賽前或賽後，都吸引到不少球迷前來要求簽名或合照，風采依然。

陳肇麒自今年3月底為香港飛馬出戰足總盃後，之後退役從事餐飲業務，大半年沒落場比賽，今午重返球場踢足90分鐘，雖未能建功，但多次傳中及二傳仍具功架。他說：「其實都頗享受，疫情間可除口罩出來踢波，都是開心的時候。很開心仍有這麼多球迷看我們踢波，證明以前的努力無白費。」他笑言，今日到場傳媒的陣容，像是在採訪港隊的比賽。

陳偉豪稱，3月至今大半年間只踢了兩場友賽，笑言今仗用了70、80分鐘熱身，直至最後才「嚟真少少」，又稱今場旨在跟一班老朋友聚舊，享受足球：「以前踢南華時不能享受，每場都很重要，打和也不可，現在是玩樂性質，可能將來見到我踢前場，肇麒踢後衛。」他亦戲言：「我覺得今場好抵睇，大家不用買門票就可到我們二人比賽，其實是賺了。這類甲組賽事將來可考慮安排當是港超頭場舉行，或可帶動港超入座率。」

暫未能在港超落班的深水埗球員許嘉樂也稱，接近大半年未有參與正式比賽，應付今仗略感吃力：「球員也另有工作，每周只能抽空一天操練及健身，今日比賽尾段也踢得很辛苦。」他續說，今季有不少上季職業球員暫踢港甲，令賽事有一定號召力，也高興今仗有不少球迷到場。他希望一眾前港超球員堅持到底，向職業球會證明仍有能力在頂級聯賽立足。對於本地疫情近日反彈，他稱：「會擔心下次比賽不知何時，希望政府做好點，明天會更好，我們只是普通市民，只希望可以正常生活和踢波。」

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