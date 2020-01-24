西甲︱巴塞敗走馬體會近6仗僅得5分 碧基恐唞半年 皇馬殘陣出擊遭逼和 (18:10)

巴塞是役以美斯等主力掛帥，馬體會則有射手蘇亞雷斯因感染新冠病毒，無緣倒戈。主隊最終憑比利時國腳恩歷克卡拉斯高一箭定江山，以1球小勝巴塞，賽後追至與多踢1場、稍後作客卡迪斯的一哥皇家蘇斯達同分居次。禍不單行的是，巴塞是役有西班牙隊中堅碧基受傷，在對手落地時被壓中右腳。西班牙傳媒指其膝部傷勢嚴重，料需休戰4至6個月，恐提前收咧。

由於現時巴塞陣中只有基文迪朗格勒一名中堅，主帥朗奴高文如何應付頻密賽程勢成考驗，他賽後說：「像巴塞這樣的球隊，是不應該這樣失守。我們有兩次機會破門，但對手防守出色。我不知道碧基的傷勢，這有待進一步檢查。但像所有教練一樣，我要為球隊的失利負責。」接掌馬體會後首次於聯賽擊敗巴塞的主帥施蒙尼，則盛讚麾下付出所有，開季至今續保持不敗是全隊功勞。

而皇馬同日有中堅沙治奧拉莫斯缺陣下，作客維拉利爾雖憑馬里安奴戴亞斯開賽2分鐘開紀錄，但下半場「黃色潛艇」射手謝拉特摩蘭奴操刀極刑得手，雙方最終賽和1：1完場。是役正選上陣的夏薩特未有射門，更未能交出關鍵傳送，無功而還。教練施丹賽後稱對賽果失望：「我們付出很多，但最終失分，這令人感到失望。」皇馬賽後9戰得17分名列第4。

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