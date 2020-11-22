網球︱佐高域偕拿度出局 堤安姆決戰麥維迪夫 爭做年終賽新王 (17:01)

堤安姆vs.麥維迪夫 ATP年終賽決賽 now636台 明晨2時直播

年終賽進入白熱化階段，一哥佐高域先在4強頭場對陣排名低兩位的堤安姆。堤安姆首盤先贏局數7：5，但佐高域隨即以局數6：7扳平。戰至決勝盤「搶七」階段，堤安姆在一度落後0：4，但及時回勇連取6分，以細分7：5奠勝，賽事歷時2小時54分鐘。

佐高域無緣六奪年終賽錦標追平費達拿紀錄，賽後直言對結果失望，但盛讚堤安姆的表現：「我還能做甚麼？我曾領戰4：0晉級在望，但他親手把勝利奪去。堤安姆非常努力、發揮出水準，值得這場勝仗。」

27歲的堤安姆今年踏入生涯新一頁，9月在美國公開賽首次棒盃，打破三巨頭的壟斷，兼成首名「90後」大滿貫男單冠軍。今屆年終賽先在分組賽力克拿度，4強再挫佐高域，連續兩屆打入年終賽決賽，將和年輕3歲的麥維迪夫爭做新王。

世界排名第4的麥維迪夫今晨對「二哥」拿度，同樣合演精彩一仗。前者先失一盤3：6後，連取7：6、6：3驚險反勝，粉碎拿度首奪年終賽的希望，生涯首晉決賽。麥維迪夫過去4次和堤安姆交手，僅在去年蒙特利爾賽獲勝，明晨為二人首次在室內場交手。

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