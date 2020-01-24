澳門大賽車︱紅旗意外阻歐陽若曦GT盃搶三甲 李英健奪亞 侯夫房車賽撞馬青驊失冠 (18:31)

代表Craft-Bamboo Racing的歐陽若曦昨在選拔賽率先衝線，但因在滾動式起步時，被其他車手投訴偏離線道，今早被罰30秒，12圈正賽由第1變成第11位起步。他首圈乘其他車手意外，在安全車出動前進佔第7，重新開始後在第6圈進佔第4，但其平治GT3在東望洋賽道下路未能發揮引擎優勢，要用多4圈才在葡京彎解決駕駛奧迪R8 LMS GT3的中國車手陳維安。然而，另一中國車手姚良波同時在文華東方彎失控撞牆，賽會出示紅旗，並不恢復比賽。在計算意外前1圈成績的情况下，歐陽若曦只得第4，昨日投訴他違規的中國車手葉弘歷及香港的李英健分別奪得冠亞。

對於選拔賽被罰，斷送四奪冠軍的機會，歐陽若曦在賽前發文稱「判決太嚴厲」，因為其他有類似行為的車手沒被判罰，自己帶頭起步亦應有優先權決定駕駛線道。

其餘賽事方面，東望洋大賽亦未能完成全程，英籍車手侯夫雖先完賽，但早段撞走中國的馬青驊，被賽會罰時30秒，跌至第23名，冠軍由馬的隊友張志強補上，兩名香港車手王日昇和盧思豪則包辦亞季。另一港將潘君臨則在大灣區GT盃「由頭帶到尾」奪標。澳門房車盃因帶頭的梁恩榮最後一圈無油，由黃云龍補上贏冠軍。

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