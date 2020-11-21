港超｜飛馬3超援聯賽首戰失威 史提芬彭利拿為南區「戴帽」響頭炮 (20:44)

飛馬重返元朗的首場主場聯賽，賽前表示至少出售了600張預售門票，最終有1368人入場，屬本月初重開球迷入場起，連同菁英盃12場賽事中最多人入場的一仗。飛馬上仗菁英盃派出4名巴西籍新援初試啼聲，3人今仗正選，包括屬「超級外援」的班拿度及山度士，上仗梅開二度的中堅古安奴亦「擔正」。主場出擊的飛馬上半場佔較多攻勢，惟均未能射破南區門將謝德謙的十指關。

換邊後形勢急轉，飛馬急攻不成，反於55至71分鐘被客軍快速反擊連失4球，包括被翼鋒史提芬彭利拿連中三元，以及夏志明建功，結果未能破蛋下終以0：4大敗一場。飛馬今季大換班兼羅致3名曾在巴甲上陣「超援」，首仗主場出擊卻落筆打三更。

主教練郭嘉諾因家居隔離未能督師，暫代領軍的教練文彼得承認對賽果感到失望，球員信心不足，教練團亦需加強溝通、正視問題及檢討：「很對不起入場支持飛馬的元朗居民，辜負了他們的期望，要正視問題。」本港疫情近日反彈，他稱亦擔心之後會否改為閉門比賽，但只能見步行步：「現在每場比賽都不易得到，希望珍惜當下每場比賽。」

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