澳門大賽車｜歐陽若曦贏GT盃選拔賽 明午正賽衝冠（有片） (23:00)

澳門大賽車疫下縮減規模，歐陽若曦代表Craft-Bamboo Racing，在東望洋賽道駕駛平治AMG GT3戰車出戰澳門GT盃，對手除了港人，全部來自中、澳、台三地。他早上於排位賽未逢敵手，以2分19.024秒做出最快圈速，力壓兩名中國車手昂首進入選拔賽。下午的選拔賽首圈便因意外出動安全車，賽事大部分時間在黃旗下舉行，歐陽若曦亦繼續強勢率先衝線；另一香港車手李英健則排第4位。

雖然歐陽若曦被指起步違規受查，但未影響選拔賽後登上頒獎台，他稱：「這是我的第4次勝利，感謝車隊、贊助商、家人及每位支持者，明日壓軸一戰再努力。」

賽事明日煞科，40歲的歐陽若曦將出戰全長12圈的正賽爭標。唯一外籍車手侯夫明日亦會出戰東望洋大賽，他今午在選拔賽亦率先衝線。

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GT盃選拔賽起步可跳至07:30開始