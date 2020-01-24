港超｜聯賽開鑼遇第四波疫情亮紅燈 915人入場見證東方5蛋贈晉峰 (17:34)

今季港超首一個月先舉行20場菁英盃分組賽，聯賽直至今午才正式揭開序幕。香港足總表示，因現時情况不設開球禮及握手環節，今場揭幕戰僅安排球員入場時兩旁發放低溫煙花，而今、明兩天共4場賽事，觀眾可憑票尾換領「港超聯可重用口罩」一個，每場限定100個，先到先得。

東方龍獅受傷兵問題困擾，今仗改由閘衛翟廷峯客串中堅，射手艾華頓先列後備。初段晉峰反客為主有一段攻勢，但連番攻門都未能攻破門將葉鴻輝大門，東方前鋒辛祖於29分鐘博得12碼，隊友利馬上前爭射，惟最終仍由辛祖操刀破網，攻入今季聯賽第一球。

東方於32分鐘有翼鋒陳浩瑋與晉峰的何浚皓相撞，腳部踩中對方腰部而領紅被逐。踢少一人的東方於7分鐘後由盧卡斯接應角球撞射，半場領先2：0。這名巴西籍射手於換邊後4分鐘射入12碼再下一城，加上後備入替的另一射手艾華頓於61分鐘建功，以及79分鐘助攻辛祖梅開二度，助東方在主場以5：0大勝晉峰，新季先拔頭籌。日前來投的富力R&F失業兵林恩許，今仗於70分鐘後備入替。

今仗聯賽揭幕戰有915人入場，是自本月7日重開觀眾入場的10場菁英盃後，暫時為最多人入場的賽事。香港足總表示，暫時仍維持開放予觀眾入場的安排，所有入場人士須遵守防疫指引，足總會繼續與政府部門緊密溝通。足總主席貝鈞奇表示，未收到政府消息提出閉門比賽，但他稱近期沒有職球員確診，每場比賽都有一定防疫措施，包括相隔座位保持社交距離，加上平均入場人數約1000人內，希望安排維持不變。

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