港超｜31歲前西甲兵傳投傑志 出身巴塞青訓 曾被指與美斯不和（有片） (15:40)

現時31歲的巴爾拿司職防守中場，出身巴塞隆拿青訓，但未曾在巴塞隆拿一隊上陣，而是在同市球隊愛斯賓奴展開西甲生涯，效力4季後轉投華歷簡奴，征戰西甲3季後隨隊降至西乙，之後效力當年在西乙的CF格蘭納達一季。巴爾拿於2018/19年外借到澳職球隊墨爾本勝利，曾出戰亞冠盃分組賽，上季希臘超級聯賽球會落班。他今夏傳獲西乙馬拉加垂青，但未有成事。

巴爾拿征戰西甲時期，不時與巴塞隆拿球星美斯交手，他在2013年9月西甲代表華歷簡奴主場對巴塞隆拿賽前，未有與美斯握手，該仗亦有一次礙眼攔截美斯，雖然他事後解畫有伸手向美斯，只是美斯或沒有為意，但已引起當地傳媒廣泛報道二人是否不和。巴爾拿亦曾多次稱，美斯不及基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）出色。

傑志雖然有西班牙籍射手加維蘭，以及韓籍中堅朴俊烔符合「超援」資格，但傑志確認目前暫未註冊超援。傑志曾簽入不少西甲兵，包括兩名前香港足球先生盧比度及華杜斯，以及烏拉圭名宿科蘭。港超轉會窗於下月14日關閉，受疫情影響而失業的球員註冊期，則延長至明年2月16日。

今季港超通過試行增設「超級外援」，每隊每仗除了4名外援，可額外派一名「超援」上陣，由「註6出4」變成「註6出5」。超級外援條件為曾參與由國際足協排名首 50 名國家（以2020年6月11日版本為準）所舉行的頂級聯賽最少一季，或曾代表國際足協排名首50名國家隊上陣至少一場國際賽事。

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