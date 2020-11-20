港超︱理文新兵荷西安祖報到首操　陳曉明：針對改善防守死球的收購 (19:21)

荷西安祖前季季初加盟東方，效力2個月後因韌帶撕裂收咧回鄉，去年底加盟西乙B球會薩拉曼卡聯隊。理文主教練陳曉明表示，理文在上季復賽時多個關鍵失球都來自對方死球，而身高1.85米的荷西安祖，絕對是針對改善這問題的收購，提升防線整體高度，但對方畢竟今天才首課操練，需時恢復狀態，周日聯賽難對傑志候命。

此外，在富力R&F散班後暫未落班的港足後衛徐宏傑，最近亦隨理文操練。陳曉明說，球會可提供平台讓球員保持狀態，但透露徐宏傑的合約問題遠較其他富力球員複雜，因為除了富力，還涉及其前東家的中甲球會梅州客家，故現時只能等待球員弄清情況，理文才可考慮有否辦法可跟對方簽約。

另外，傑志今午宣布與21歲台法混血兒杜國樑簽約，將穿起38號球衣，這球衣前主人為已退役的傑志助教金東進。杜國樑持有特區護照，身高達1.93米司職中堅，是現於阿爾巴尼亞落班的港足中場杜國榆之胞弟。他青年軍時曾效力傑志3季，之後為橫濱FC（香港）和南華出戰青少年聯賽，曾於2016/17年球季代表港會出戰港超，之後赴美升學，今年畢業返港延續職業球員生涯。他表示，今季傑志有很多從小並肩作戰的1998年一代隊友，包括鄭展龍、顏卓彬和何振廷，故十分期待再次在港超上陣。另傑志確認外借門將王子聰到港甲區隊深水埗，同時註冊早前已隨隊的另一門將保羅，將穿起86號球衣。

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