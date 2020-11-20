澳門大賽車︱歐陽若曦練習賽做最快圈速 明爭排頭位 (18:17)

疫情之下，赴濠江參戰大賽車的歐美車手大減，歐陽若曦時隔一屆再出戰澳門GT盃，力爭以40歲之齡四度掄元。14天強制隔離無損歐陽若曦的狀態，他今日在首節練習賽先做出2分21.755秒圈速，拋離第2位的中國籍車手閔衡3.7秒，第2節再做出2分20.919秒，快第2位車手1.031秒。

歐陽若曦明早10點半將在排位賽力爭前列位置，再出戰同日下午4時的8圈選拔賽，正賽則在後日中午上演。而連同完賽返港的14天隔離期，歐陽若曦要和太太及兩名愛女分隔逾一個月，他昨在社交網上戴相片，將全家福相片貼在戰車內相伴出賽，溫馨滿瀉。

Missing my family this year, so I'm bringing them along for the ride 😍 Posted by Darryl O'Young 歐陽若曦 on Thursday, 19 November 2020

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