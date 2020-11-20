港超丨東方維持班費冀突破上季佳績  開咧拜神儀式前添傷兵 (16:19)

東方上季在李志堅執教下勇奪足總盃及高級組銀牌，東方副主席游永強期望再進一步，並透露班費與上季的3500萬元相若：「希望不只贏得兩項盃賽，成績比上季更好。我亦要感謝堅Sir和球隊上下，班費沒有增加下仍有空間容納兩名新球員。大家都明白這個環境盡量應慳則慳，調動資源達到最佳效果，也看到東方的團隊真的很齊心。」

東方今季將出戰亞洲賽，游永強稱，雖對球隊有很大期望，但仍要配合實際情况：「始終香港足球與其他亞洲地區的水平仲有一定差距，不能在未來數個月就一下子提升，但我們仍會利用本身優勢盡力比賽。」身兼法乙球會索察會長的游永強透露，或會向這支姐妹球會借調青年球員出賽。

不過，東方舉行拜神儀式前，在操練再增傷兵，昨回巢的中堅馮慶燁在一次死球練習中與隊友利馬碰撞後倒地，經物理治療後仍需由隊友攙扶離場，其後需敷冰及到診所治理。馮慶燁過去曾有多次嚴重膝傷，東方主教練李志堅坦言，馮慶燁今次再傷及膝蓋，雖並非舊患，但情况不太樂觀：「要待消腫才可照X光，今日未必太清楚知道傷勢，希望不會太嚴重。」另他透露，費蘭度完成膝部手術後，本周一已除腳套，期望對方能年底復出，為他帶來聖誕禮物。

東方於明午3時聯賽揭幕戰，在主場的旺角大球場對升班馬晉峰。游永強稱球隊要尊重每支對手盡力去踢：「早前對愉園或南區的比賽，引證只要一下子放鬆，就會出現未能如願的賽果。」李志堅亦說，若聯賽要爭冠，每場比賽都重要，不能因對手而大意失分。

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