港甲︱東區落實新季班底　陳肇麒陳偉豪領銜爭冠　再添4名港超兵來投 (19:19)

東區今季26人大軍中，新加盟除了「雙陳」陳肇麒及陳偉豪，還有4名上季港超球員，分別為東方龍獅右閘李家豪、佳聯元朗中場曾梓軒及門將葉嘉宇，以及和富大埔後衛廖偉業，陣中還有天水圍飛馬教練文彼得、利偉倫、杜瀚滔、盧梓杰、黃子俊、鄒嘉華、吳梓軒及李思豪等曾在本地頂級聯賽上陣的球員。

陳偉豪今午在社交網發布了一張相片，顯示他與陳七、文彼得及東區體育會副主席高志超在餐廳合照，檯上有一件東區球衣及一支筆，帖文稱延續「餐廳簽約」的香港足球文化。高志超向本報笑言，今次跟「雙陳」簽約屬友情合約，沒有期限，陳肇麒、陳偉豪及文彼得將續披其慣常的7、15及21號球衣，期望他們將足球場上的豐富經驗，傳授予下一代青年球員，包括東區陣中的8名U22小將：「在我眼中，他們仍然是當打的球員，肇麒和偉豪亦表示每周日會盡量抽空可落場比賽。」

今季班費方面，高志超透露約110至120萬元，包括民政事務局及區議會共70萬元撥款資助，以及東區體育會新任執行會長、前亞姐冠軍李妮的贊助，以支持東區體育會地區體育發展。問到有否升班意願，高志超稱目標當然想爭冠升班，但指大前提需要有足夠資源及贊助商。

另一港甲區隊深水埗今季簽入許嘉樂、羅港威、梁星耀、麥富城、陳銘剛及嚴啟華等，聯同從傑志借入門將王子聰，將有10名上季港超球員在陣。港甲下周日開鑼，兩支區隊將於當日下午3時半在九龍仔運動場相遇，高志超透露屆時將會「夫添」出擊，包括「雙陳」、文彼得及多名上季港超球員都會落場。

其他報道：港超︱東方龍獅開咧前簽兩富力兵 馮慶燁相隔數月回巢：這就是人生

其他報道：港隊丨石偉雄江旻憓膺體記協年度最佳 石仔計劃東奧兼戰單槓