賽車丨汽車會明年辦電競賽育新血 力爭Formula E疫情後重返香港 (20:25)

香港汽車會會監余錦基偕會長李耀培今午辦傳媒飯局，余錦基表示為栽培新血，明年將辦更多電競賽，從中選材接受小型賽車訓練，若有能力便提拔至大賽車，並由汽車會協助尋找贊助。余錦基稱，計劃獲冠軍級人馬支持：「希望讓年輕人看到參與賽車的前景，歐陽若曦和李英健答應我，成事的話樂意免費指導後輩。」

Formula E早前落實2020/21賽季不設香港站，即連續兩年不會在港舉行。余錦基正和國際汽聯談新合約，力爭將賽事帶回香港，但需待疫情過後才有進展。他亦稱，中環郵政總局拆卸在即，若再辦Formula E或需重新設計賽道，將以西九文化區為後備方案，但中環鬧市仍是首選。

汽車會前年加入港協暨奧委會，今年再獲香港體育學院認可，旗下運動員可申請「體育訓練資助計劃」，目前共25人申請下年度資助。余錦基稱，意義不只在於金錢援助，亦代表賽車運動員獲認同。

此外，汽車會配合國際汽聯的道路安全倡議，推出「智能安全駕駛挑戰賽」，本港駕駛者可通過手機程式，在未來兩個月比併駕駛出行的安全性，爭逐過萬元獎品。

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