NBA丨19歲安東尼愛華士膺狀元投木狼 勇士榜眼籤選中鋒 小波爾探花姿態入黃蜂 (17:22)

在疫情下，NBA選秀會由往年的6月，延至今早舉行。由於上季美國大專賽（NCAA）因疫情腰斬，小將們多月未有比賽之餘，以往在芝加哥舉行的選秀會前聯合試訓亦取消，只能透過網上面試讓各隊作最後評估，而今日的選秀會亦史無前例地以網上連線形式進行。最終擁有狀元籤的木狼，選擇了6呎3吋得分後衛安東尼愛華士。這名小將年少時曾是美式足球校隊成員，至初中才轉打籃球，上季披上佐治亞大學戰衣的「地標戰」，貢獻24分、9個籃板及、4次搶截，是該校隊自1979年以來，首戰單場最高得分球員。他在受訪時坦言心情興奮得難以言語，並向5年前相繼因病離世的母親和祖母致意。外界料他在重建中的木狼，有望以正選姿態，為球隊爭取重返季後賽行列。

至於勇士去季有多名主力受傷，成績隨即大倒退，由前季常規賽西岸第一變成去季倒數第一，緣盡季後賽。不過「因禍得福」下，球隊今年取得榜眼籤，是該隊自1995年的狀元籤以來最高順位，最終球隊選擇來自孟菲斯大學的7呎1吋中鋒占士韋士文，料他的加盟，對勇士在臨場調動及內線防守有正面作用。

備受注目、已簽下高額贊助合約的6呎7吋控衛拿美路波爾，最終以探花姿態加盟黃蜂，跟隨現效力新奧爾良塘鵝的兄長朗素波爾步伐登陸NBA，並成為史上唯一在NBA選秀會名列前5名內的兄弟。19歲的拿美路兩年前已踏足職業籃壇，曾赴立陶宛及澳洲「搵食」，上季在澳洲球隊伊拉瓦拉鷹隊表現出色，獲膺該聯賽最佳年度新人。由於其打法和身高均與朗素相似，外界料他有望在新東家的陣地戰上，擔當重要的組織者角色。

此外，華盛頓巫師在首輪第9順位選入以色列籍超新星丹尼艾迪亞（Deni Avdija），是該國歷來第5個登陸NBA的球員。這名19歲小前鋒3年前以16歲之齡首戰職業賽，加盟歐洲勁旅特拉維夫馬卡比，成為該隊史上最年輕職業球員，並協助球隊在國內聯賽三連霸，今年更獲膺為賽事年度最有價值球員（MVP），去年他亦帶領以色列U20，取得U20歐洲籃球錦標賽冠軍，個人亦獲膺為賽事MVP，是繼達拉斯獨行俠球星盧卡當錫之後，最備受外界期待的歐洲新星之一。

而聖安東尼奧馬刺自1997年以狀元籤，簽入今年已列入籃球名人堂的退役名宿鄧肯後，今年的首輪第11順位，是該隊23年來最高選秀會順位，球隊最終選入在大學生涯3分命中率逾四成的得分後衛迪雲韋素（Devin Vassell），料藉此改善球隊近季外投能力不足的缺點。

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