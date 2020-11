性別平權丨沙特女足聯賽破天荒開鑼 疫下延期無阻600英雌綠茵逐夢 (22:27)

沙特女子足球聯賽(Saudi Women's Football League)本周二揭幕,較原定計劃遲了8個月;24支球隊在首都利雅得及大城市吉達、達曼分區比賽,力爭出線決賽周,再爭奪總冠軍及50萬里亞爾(約103萬港元)獎金。

雖然首個比賽日共7仗均沒直播,但吸引大批傳媒採訪,吉達區的Tigers以11:0大勝Jeddah Challenge,首都代表Al Riyadh United則以10:1挫Najd Al Riyady。在此社會風氣保守的國家,球賽意義遠遠超比數本身,有教練賽前受訪時,興奮表示期待更多女性參與足球。

沙特對女性限制極多,直至2012年才准許女性運動員出戰奧運,前年首次容許女性入場觀看足球賽事,今年初全民運動聯會(Saudi Sports for All Federation)宣布籌辦女足聯賽,而前日的開咧戰前,該國首場女子高爾夫球國際賽亦剛落幕。

然而一系列「鬆綁」政策難逃「體育洗底」(sportswashing)之嫌,外界質疑該國政府藉體育賽事,掩飾當地的人權問題。至於由王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)任主席的沙特阿拉伯主權基金(PIF),今年曾提出收購英超紐卡素,但在各方壓力下,英超賽會遲遲未批交易而擱置。

Mark your calendars! The league is set to kick off on November 17th#SaudiWFL #دوري_wfl pic.twitter.com/VkkPE7M6k1

— Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 16, 2020