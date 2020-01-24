性別平權丨沙特女足聯賽破天荒開鑼 疫下延期無阻600英雌綠茵逐夢 (22:27)

沙特女子足球聯賽（Saudi Women's Football League）本周二揭幕，較原定計劃遲了8個月；24支球隊在首都利雅得及大城市吉達、達曼分區比賽，力爭出線決賽周，再爭奪總冠軍及50萬里亞爾（約103萬港元）獎金。

雖然首個比賽日共7仗均沒直播，但吸引大批傳媒採訪，吉達區的Tigers以11：0大勝Jeddah Challenge，首都代表Al Riyadh United則以10：1挫Najd Al Riyady。在此社會風氣保守的國家，球賽意義遠遠超比數本身，有教練賽前受訪時，興奮表示期待更多女性參與足球。

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沙特對女性限制極多，直至2012年才准許女性運動員出戰奧運，前年首次容許女性入場觀看足球賽事，今年初全民運動聯會（Saudi Sports for All Federation）宣布籌辦女足聯賽，而前日的開咧戰前，該國首場女子高爾夫球國際賽亦剛落幕。

然而一系列「鬆綁」政策難逃「體育洗底」（sportswashing）之嫌，外界質疑該國政府藉體育賽事，掩飾當地的人權問題。至於由王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）任主席的沙特阿拉伯主權基金（PIF），今年曾提出收購英超紐卡素，但在各方壓力下，英超賽會遲遲未批交易而擱置。

Mark your calendars! The league is set to kick off on November 17th#SaudiWFL #دوري_wfl pic.twitter.com/VkkPE7M6k1 — Women's Football League (@WFLeagueKSA) November 16, 2020

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