歐國聯︱英軍碰冰島成例行公事 修夫基嘆球會向國腳施壓 比利時迎丹麥不敗即出線 (22:06)

英格蘭vs.冰島 開電視77台、有線601/661台 明晨03：45直播

比利時vs.丹麥 有線604/664台 明晨03：45直播

英格蘭隊明晨迎戰榜尾的冰島隊，史達寧、佐敦軒達臣等傷兵日前獲提早放行返回所屬球會，修夫基則慨嘆球員無法盡情為國家隊效力：「球員都想為英格蘭隊上陣，但面對球會施壓，常收到電話、短訊等，令他們左右為難。打從4年前開始，我總要提防不同事情，但很難討好所有人。」另外，阿仙奴的波斯尼亞籍後衛哥拉辛拿斯昨確診感染新冠病毒。

修夫基日前呼籲英超賽會將換人名額增至5個，英格蘭聯賽會（EFL）則率先宣布轄下的英冠、英甲及英乙餘下賽季准換5人，首仗為本周六英冠高雲地利主場碰伯明翰。英媒認為此決定變相向英超施壓，迫使賽會「U-turn」增加換人名額。

至於A2組榜首的比利時隊迎戰次席丹麥隊，前者僅領先2分，勢盡遣盧卡古、奇雲迪布尼等強陣出擊，需保不敗才能憑小組首名出線。

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