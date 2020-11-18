澳門大賽車︱歐陽若曦完成隔離 視察東望洋賽道 換戰車迎最大挑戰 (18:18)

澳門大賽車將周五（20日）起一連三日在疫情下舉行，非澳門車手大部分完成隔離，其中港將歐陽若曦今日巡視賽道，稱一眾車手今年最大難題，會是全年缺乏比賽及試車的機會下，征戰難度甚高的東望洋賽道。
歐陽若曦今年轉了贊助商，戰車亦由保時捷換成平治，卻受疫情影響缺乏實戰機會。他說這是今年大賽車最大分別：「以前來澳門之前已鬥了全年，非常熟車。自己上次試車已是3月，比賽是1年前，但一落場相信會拾回信心。」至於隔離期間，Darryl稱雖然行路也只能局限在酒店房，但每日維持運動量，也用模擬器維持作戰狀態，「14日都過得比較快」，今早巡視賽道亦沒見大變動。
澳門大賽車因為防疫限制而縮減規模，取消格蘭披治電單車賽及三級方程式世界盃，周五才開始各場練習賽，只得9屆東望洋大賽冠軍侯夫一名非中港台澳的車手。至於歐陽若曦參加的澳門GT盃，亦有李英健等7名香港車手參賽。Darryl表示今年維修站跟隨國際汽聯指引限制人數，場面比較冷清，但實際情况亦要到周末才知，「香港的車迷未能過來，我覺得氣氛一定會不同」。
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Posted by Darryl O'Young 歐陽若曦 on Monday, 16 November 2020
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Posted by Marchy Lee 李英健 on Friday, 6 November 2020
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Posted by Rob Huff on Tuesday, 17 November 2020