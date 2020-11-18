港隊丨石偉雄江旻憓膺體記協年度最佳 石仔計劃東奧兼戰單槓 (17:15)

「銀河娛樂香港體育記者協會最佳運動員選舉2019」頒獎禮因疫情改為網上直播，體操代表石偉雄蟬聯最佳男運動員，亦是個人第三次奪此殊榮。石仔去年連奪世界盃克羅地亞站及斯洛文尼亞站跳馬金牌，再於世界賽憑此強項摘下東奧入場券，當時所用的兩個「李世光跳」難度冠絕全場；港隊全面復操一個月，他稱已重拾「李世光跳」七成半，最快明年2月重踏賽場。

疫情換來額外的備戰時間，明夏將以29歲之齡二度征奧的石仔，透露正苦練單槓新動作，冀把握機會在最高舞台展示實力。他回顧疫情下的這一年：「今年很特別，磨練到大家的耐性和毅力，自己亦學會以不同心態面對疫情。」

至於江旻憓力壓「牛下女車神」李慧詩及「小美人魚」何詩蓓，首奪最佳女運動員。她去年3月登上女子重劍世界第一，成港劍壇首人，其後經歷十字韌帶撕裂，但年底再創歷史膺年終「一姐」，現時排名世界第7。她感激教練和身邊人支持，才能走出傷患低潮，今年在疫情下則學懂為小事知足。

江旻憓憑亞洲及大洋洲區奧運排名第一，今年初落實連續兩屆出戰奧運，但因疫情久未作賽，如今視明年3月於成都的壓軸積分賽為最大目標，冀寓賽於操備戰東奧。

身兼港協暨奧委會副會長的體記協會長霍啟剛，在頒獎禮後談及東奧代表團的籌備狀况。他表示今早與政府及香港體育學院開會，冀由體院醫療團隊向運動員解釋疫苗成效及安全性，以釋除疑慮。石偉雄及江旻憓均表示相信東奧能如期舉行，會考慮接種疫苗。

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