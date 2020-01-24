球壇名宿︱巴治奧憶世盃決賽憾事　嘆球迷未忘難能可貴　倘未退役冀與哥帥合作 (23:29)

巴治奧近日接受意大利傳媒專訪，當中少不免談及1994年世界盃決賽的憾事。這名助意大利隊晉級決賽的功臣，當時面對巴西隊未能建功，更在互射12碼最後一輪射失，將大力神盃拱手相讓予森巴兵。巴治奧未有憶述當時的心情，卻認為球迷至今仍對這段往事歷歷在目，是對運動員最大的鼓舞：「這個時刻至現在仍留在人們的心中，是難能可貴的，證明大家有多關心這場賽事。每個人都會記得開心的時刻，但有時令你印象深刻的，卻是留下遺憾的事。我不是說獎盃不重要，當時我和所有人也是為勝利而戰。」

巴治奧在球員生涯曾與不少名帥合作，當中包括艾歷臣、查柏東尼、沙基、納比及卡比路等。這名昔日名將環顧現今球壇，稱若未退役將希望與曾在布雷西亞合作的哥迪奧拿再續前緣：「最佳的教練是能找到有實力的球員，並與他們坦誠相對、知道怎樣和與他們溝通和討論戰術。作為球員，我想與這樣的教練合作，環顧現今球壇，能做到的就是哥迪奧拿，他是最好的。」

53歲的巴治奧職業生涯曾奪得金球獎及國際足協年度最佳等殊榮，曾效力費倫天拿、祖雲達斯、博洛尼亞及米蘭雙雄等勁旅。這一代名宿雖在1994年世界盃留憾，但在球會卻曾奪意甲冠軍及歐洲足協盃，並在2004年入選最偉大的125名球員名單。然而，56次為國家隊上陣並攻入27球的巴治奧屢受傷患困擾，最終在2004年宣布掛靴。

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