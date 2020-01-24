歐國聯︱德國吞西班牙6蛋出局 隊史第2大敗仗 路維訪問11次用「不知何故」 (15:57)

西班牙隊翼鋒費倫托利斯職業生涯首次大演帽子戲法，艾華路莫拉達、洛迪卡斯簡迪及奧耶沙巴爾亦有進帳，助「狂牛」兩分反壓德國隊出線4強。上半場被換出的沙治奧拉莫斯及簡拿利斯亦據報傷勢無大礙。

德國隊是役原本有隊長紐亞第96次代表球隊，成為隊史門將之首，但六度失守下，錄得隊史並列第2大敗仗，與1931年主場0：6不敵奧地利隊一樣，僅好於1909年作客英格蘭輸0：9。球隊全場捱打，控球只得23%，2射0中對比主隊23射10中，表現如同魚腩部隊。路維以翼鋒基拿比任箭頭，中鋒迪姆華拿靠邊，更讓別人，甚至他自己也摸不著頭腦。《圖片報》更數出他賽後訪問，11次用上「irgendwie（不知何故）」這個字：「這次大敗很難解釋，不知何故這是場上黑暗的一天。1：0以後，我們不知何故……我們的風格不知何故消失了，不知何故壓上，漫無目的，也不知何故沒有緊密組織，沒有溝通。」

前德國隊中場舒韋恩史迪加也指出：「你場上只聽到西班牙話。至於未來，你不需扔掉所有東西，但你要改變，這一隊沒展示德國隊應有的價值。」已被逐出國家隊的阿仙奴中場奧斯爾，以至德軍上陣紀錄保持者馬圖斯，都呼籲重召謝路美保定、湯馬士梅拿等老將。

西班牙在A4組出線，另一場則因烏克蘭隊抵達瑞士後有更多人感染新冠肺炎，被琉森市政府強制隔離在酒店而未能舉行。如歐協判瑞士隊贏3：0，將令烏軍降級。A3組的法國隊則在篤定出線的情况下，主場4：2擊退瑞典隊，後者因克羅地亞隊僅2：3不敵葡萄牙隊，以1個得失球差距降班。

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