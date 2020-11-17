足球熱話︱「死侍」入主全球第3古老球會 斥2000萬打造新沙福特城 (20:40)

域斯咸現時由球迷管理的信託基金全資擁有，但逾九成會員早前同意賣盤，只待傾妥細節及足總等同意便會落實。準買家雷諾士則稱：「這是歷史第3悠久的球會，他有潛力成為全球品牌。」他與拍檔Rob McElhenney在聲明中又規劃出發展藍圖，包括興建職業聯賽水平的訓練場，改善主場設施，似有意仿傚由曼聯名宿為班主、連年升班的英乙隊沙福特城，外界預計需花費200萬鎊。他們亦同時表明保留域斯咸的傳統，球會不會易名，空餘時也會居於威爾斯及出席球賽。

創立於1864年的域斯咸是威爾斯地區首支足球隊，亦是現存第3最古老的職業足球會（首兩名是諾士郡及史篤城），上世紀初加入英格蘭聯賽系統，曾在1975年以威爾斯盃冠軍身分，打入歐洲盃賽冠軍盃（現歐霸）8強，之後曾征戰次級聯賽（現英冠）4季，但自2008/09球季跌出職業聯賽系統，在英格蘭全國聯賽打滾至今。

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