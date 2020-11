足球熱話︱「死侍」入主全球第3古老球會 斥2000萬打造新沙福特城 (20:40)

域斯咸現時由球迷管理的信託基金全資擁有,但逾九成會員早前同意賣盤,只待傾妥細節及足總等同意便會落實。準買家雷諾士則稱:「這是歷史第3悠久的球會,他有潛力成為全球品牌。」他與拍檔Rob McElhenney在聲明中又規劃出發展藍圖,包括興建職業聯賽水平的訓練場,改善主場設施,似有意仿傚由曼聯名宿為班主、連年升班的英乙隊沙福特城,外界預計需花費200萬鎊。他們亦同時表明保留域斯咸的傳統,球會不會易名,空餘時也會居於威爾斯及出席球賽。

創立於1864年的域斯咸是威爾斯地區首支足球隊,亦是現存第3最古老的職業足球會(首兩名是諾士郡及史篤城),上世紀初加入英格蘭聯賽系統,曾在1975年以威爾斯盃冠軍身分,打入歐洲盃賽冠軍盃(現歐霸)8強,之後曾征戰次級聯賽(現英冠)4季,但自2008/09球季跌出職業聯賽系統,在英格蘭全國聯賽打滾至今。

