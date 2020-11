NBA︱太陽交易獲基斯保羅 盼走出10年低谷 公鹿擬重組後場陣容 (18:33)

太陽今次以4名球員,包括上季主力盧比奧、烏比,以及後年的首輪選秀權,交易取得CP3及雷霆前鋒拿達。分析指10次入選明星賽陣容的CP3取代盧比奧後,與太陽射手戴雲布克卡會成為現時聯盟其中一個最強後場配搭。

雷霆省下790萬美元(約6120萬港元)薪金開支,據報亦會將另一控衛舒路達交易至洛杉磯湖人,以換取射手丹尼格連及後日的第28名選秀權。在連續兩年失去韋斯特布克、保羅佐治及CP3下,他們難延續近5季打入季後賽的走勢,但已累積未來6年共16支首輪選秀籤,有助加快球隊重建。

上季常規賽一哥密爾沃基公鹿則重組後場,據報以比歷素、佐治希爾等,換取新奧爾良塘鵝的賀利地及薩克拉門托帝王的保丹洛域兩大射手,希望能分擔「字母哥」安迪度高安普的得分重任。侯斯頓火箭主將夏登則據報拒絕續約,準備轉投布魯克林籃網。

另外,NBA選秀會在香港時間周四早上舉行,料由塘鵝後衛朗素波爾的弟弟拿美路波爾(LaMelo Ball)、喬治亞大學得分後衛安東尼愛華士(Anthony Edwards)及孟菲斯大學的占士韋士文(James Wiseman)爭奪狀元之位;明尼蘇達木狼、金州勇士及夏洛特黃蜂將依次率先揀人。

