體壇醜聞丨港跑手紀嘉文被指性騷擾 撰文致歉稱「沒認真處理感情問題」 (15:19)

36歲的紀嘉文為本港長跑著名好手，坐擁1萬米、15公里及半馬香港紀錄，9年前開設跑手堂任長跑教練。「Running for Freedom & Democracy」專頁上周六（14日）撰文，指收到多人投訴被「紀先生」性騷擾，包括向女跑友「手多多」、咬鼻等，事敗後抹黑女跑友「痴埋去」，令女跑友受到二次傷害。

事件引起跑界熱議，紀嘉文翌晚在個人facebook專頁撰文道：「在過去幾天，我深切反省了自己過去的行為，明白到自己曾經有做錯的地方，我以往並沒有認真對待和處理感情問題，令到對方受到傷害。 或許容許我在此鄭重地向曾經被傷害的每一位以最誠懇的態度道歉，對不起。」他又稱以後會專心做好教練工作，時刻注意言行和品德。

另一專頁「馬拉松看世界」其後上載多張截圖，內容均為對紀嘉文的性騷擾指控，包括女跑手稱被強迫登上紀的座駕、被伸手入衣領摸胸部等。

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