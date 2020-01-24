新冠肺炎丨蘇亞雷斯確診無緣鬥巴西 熱刺兵染疫 摩連奴諷國際賽「絕對安全」 (12:02)

烏拉圭隊明早主場碰巴西隊前傳來壞消息，烏拉圭足總今早發聲明，指蘇亞雷斯、門將洛迪高蒙路斯及一名職員確診，三人目前狀况良好，球隊昨有守衛馬迪亞斯雲拿染疫。「阿蘇」將避戰明早硬仗，亦勢錯過下周日（22日）在西甲倒戈鬥巴塞隆拿，以及下周四的歐聯分組賽。

愛爾蘭隊今早亦添確診者，是效力熱刺的右閘杜靴迪及英冠史篤城的占士麥堅恩，二人正自我隔離，據報杜靴迪沒出現病徵。埃及足總亦公布，繼射手穆罕默德沙拿後，效力阿仙奴的中場艾利尼亦確診，屬無徵狀患者。他在前日對多哥隊的賽前病毒檢測呈陰性，將再次檢測以確認是否染疫。

連同韋斯咸鋒將耶莫蘭高、水晶宮中場米利禾積域等，多名英超兵在今個國際賽期染疫，熱刺主帥摩連奴在Instagram諷刺國際賽的防疫措施，寫道：「真是妙極的一星期，國家隊賽事充滿激情、超級友善、絕對安全。病毒檢測結果在賽後才出爐，確診者可隨機地在球場跑動，球隊亦如常操練。」

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