港超丨前夢想外援向國際足協申訴欠薪判勝訴 相關會籍球隊開季前退出港甲 (20:21)

現年34歲的祖亞昆於2017年夏天，加盟夢想FC征戰港超兩季，去年5月31日約滿離隊。消息指，他現於西班牙低組別聯賽落班，去年底就夢想欠薪逾年一事尋求FIFA仲裁，最終在多個月前獲判勝訴，欠薪連賠償獲賠80萬港元。夢想以港菁會籍出戰港超，上季散班自降港甲後，港菁會籍的球隊易名為景峰參加甲組。

據了解，足總早前收到FIFA信件要求處理事件，判港菁會籍球隊敗訴及仍未向相關外援支付欠薪下，被禁未來3個轉會窗註冊新球員。景峰近日去信足總，指今季港甲要求每場比賽至少派2名U22球員規定，但球隊目前未有足夠U22球員，現被禁註冊新球員，未能滿足條件下只能退賽。

當年夢想行政總裁、現任景峰領隊梁智駒接受本報查詢時確認此事，提及前季季中羅致另一外援亞哥斯達後，取消了祖亞昆的註冊，對方於完季前擅自離隊。他補充，曾到足總備案及就合約跟對方提出和解，最後諮詢律師意見後決定不上訴，但不會支付賠償款項，承認景峰與夢想老闆不同，難以追討此前欠薪，並決定景峰未來兩季不參賽。他透露，12名景峰球員包括曾征戰港超的彭超然及外援施素高，將轉投今季同在甲組的大埔。

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