歐國聯︱意大利副手領軍贏波蘭續不敗 法蘭迪保亞取領軍荷蘭首勝 (21:10)

意軍多人因當地疫情反彈需隔離，而未能隨國家隊迎戰波蘭隊，但暫代主帥艾雲尼今仗仍得以起用比洛迪及貝拿迪斯治等主將。而在79分鐘後備上陣的31歲意軍前鋒奧卡卡卓卡，繼2016年3月後再於國際賽上陣。面對有射手羅拔利雲度夫斯基坐鎮的波蘭隊，意軍全場佔盡優勢，並憑車路士中場佐真奴費路主射12碼得手打破僵局。下半場杜文尼高貝拉迪在禁區內接應隊友傳送破網，助意軍鎖定2：0的勝局，分組賽5戰2勝3和續居榜首。頂替文仙尼督師的艾雲尼賽後稱讚麾下表現：「所有球員謹守宗旨，才能在今仗擊敗對手，只是我們努力的成果。」而是役因傷缺陣的後衛邦路斯，據報需休戰至少20日。

同組的荷蘭隊同日迎戰波斯尼亞隊，憑韋拿杜姆梅開二度及迪比建功，以3：1擊敗作客的波斯尼亞隊，亦是新帥法蘭迪保亞接掌後首場勝仗。荷蘭傳媒統計，根據FIFA的排名及相關計算方法，這場勝仗將有助橙軍鎖定在世界盃外圍賽第1檔次的席位。法蘭迪保亞指：「這有助我們避開其他強隊，當然第2檔次也有不少出色的對手，但我偏好第1檔次。」不過，相關國家的世界排名及檔次，仍需等待國際足協在下月公布時落實。而B4組的威爾斯同日在主場1：0小勝愛爾蘭隊，熱刺射手加里夫巴利交出助攻，領軍在分組賽5戰續保清白之身，高踞榜首。

相關新聞：歐國聯｜葡萄牙隊提前衛冕失敗 C朗六鬥法國隊未建功（附精華）

相關新聞：國際賽｜祖高美斯隨三獅操練重創 利物浦獲FIFA賠2000萬