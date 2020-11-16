歐國聯｜英軍吞比利時兩蛋出局 軒達臣及羅拔臣掛彩 紅軍傷病增至8人 (18:10)

比利時隊中場泰利文斯於13分鐘遠射得手，隊友梅頓斯在23分鐘射入罰球，令英格蘭隊吞兩蛋而回，賽後5戰得7分，分別少比軍及主場以2：1挫冰島隊的次席丹麥隊5及3分，篤定出局。令英軍將在周三最後一場分組賽與包尾客軍冰島隊的賽事，將成「例行公事」。

英軍主帥修夫基賽後承認，曼城翼鋒史達寧因小腿受傷缺席此役，下仗亦會避戰，至於今仗退下火線的車路士左閘芝維爾，暫未知能否候命下仗。修夫基賽後大讚首次在國際賽擔正的中場基亞利殊：「他表現出眾，既勇敢又有技術，有力博得更多罰球。」

此外，修夫基證實陣中利物浦隊長佐敦軒達臣下半場因腳傷無法繼續比賽，暫未知傷情。如日另一利物浦球員安德魯羅拔臣，在代表蘇格蘭隊以0：1負斯洛伐克隊時大腿受傷，成為華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特及祖高美斯後，第4個掛彩的紅軍後防主力。事實是紅軍尚有可任中堅的中場法賓奴泰華利斯、中場堤亞高艾簡達拿及阿歷士張伯倫仍在養傷，前鋒穆罕默德沙拿也在返回埃及備戰非洲國家盃外圍賽期間，因確診感染新冠病毒而需接受隔離，勢令領隊高普頭痛不已。紅軍下場英超是在下周日主場大戰榜首李城。

國際賽主要賽果

組 主場 全場 半場 作客

歐洲國家聯賽

A1 荷 蘭 3：1 2：0 波斯尼亞

A1 意大利 2：0 1：0 波 蘭

A2 比利時 2：0 2：0 英格蘭

A2 丹 麥 2：1 1：0 冰 島

B1 奧地利 2：1 0：0 北愛爾蘭

B2 捷 克 1：0 1：0 以色列

B2 斯洛伐克 1：0 1：0 蘇格蘭

B3 土耳其 3：2 2：1 俄羅斯

B3 匈牙利 1：1 1：1 塞爾維亞

B4 威爾斯 1：0 0：0 愛爾蘭

B4 保加利亞 1：2 0：2 芬 蘭

C2 格魯吉亞 1：2 0：1 亞美尼亞

C2 北馬其頓 2：1 1：0 愛沙尼亞

C3 摩爾多瓦 0：2 0：2 希 臘

C3 斯洛文尼亞 2：1 0：0 科索沃

C4 阿爾巴尼亞 3：1 2：1 哈薩克

C4 白俄羅斯 2：0 2：0 立陶宛

友賽

危地馬拉 2：1 1：0 洪都拉斯

非洲盃外圍賽

赤道幾內亞 1：0 1：0 利比亞

乍 得 1：1 1：1 幾內亞

科摩羅 2：1 1：1 肯尼亞

布隆迪 3：1 1：1 毛里塔尼亞

幾內亞比紹 0：1 0：0 塞內加爾

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