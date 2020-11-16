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歐國聯｜英軍吞比利時兩蛋出局 軒達臣及羅拔臣掛彩 紅軍傷病增至8人 (18:10)

英格蘭隊今晨出戰歐洲國家聯賽A2組，作客以0：2不敵比利時隊，賽後5戰得12分排第3，少榜首的比軍5分，在剩餘一輪比賽下，篤定無緣出線4強。英軍中場佐敦軒達臣此役因腳傷退下火線，而其利物浦隊友左閘安德魯羅拔臣，亦在昨晚代表蘇格蘭隊的B2組賽事觸傷大腿，使「紅軍」傷病情况更加嚴重。

比利時隊中場泰利文斯於13分鐘遠射得手，隊友梅頓斯在23分鐘射入罰球，令英格蘭隊吞兩蛋而回，賽後5戰得7分，分別少比軍及主場以2：1挫冰島隊的次席丹麥隊5及3分，篤定出局。令英軍將在周三最後一場分組賽與包尾客軍冰島隊的賽事，將成「例行公事」。

英軍主帥修夫基賽後承認，曼城翼鋒史達寧因小腿受傷缺席此役，下仗亦會避戰，至於今仗退下火線的車路士左閘芝維爾，暫未知能否候命下仗。修夫基賽後大讚首次在國際賽擔正的中場基亞利殊：「他表現出眾，既勇敢又有技術，有力博得更多罰球。」

此外，修夫基證實陣中利物浦隊長佐敦軒達臣下半場因腳傷無法繼續比賽，暫未知傷情。如日另一利物浦球員安德魯羅拔臣，在代表蘇格蘭隊以0：1負斯洛伐克隊時大腿受傷，成為華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特及祖高美斯後，第4個掛彩的紅軍後防主力。事實是紅軍尚有可任中堅的中場法賓奴泰華利斯、中場堤亞高艾簡達拿及阿歷士張伯倫仍在養傷，前鋒穆罕默德沙拿也在返回埃及備戰非洲國家盃外圍賽期間，因確診感染新冠病毒而需接受隔離，勢令領隊高普頭痛不已。紅軍下場英超是在下周日主場大戰榜首李城。

國際賽主要賽果

組    主場    全場    半場    作客

歐洲國家聯賽

A1    荷　蘭    3：1    2：0    波斯尼亞

A1    意大利    2：0    1：0    波　蘭

A2    比利時    2：0    2：0    英格蘭

A2    丹　麥    2：1    1：0    冰　島

B1    奧地利    2：1    0：0    北愛爾蘭

B2    捷　克    1：0    1：0    以色列

B2    斯洛伐克    1：0    1：0    蘇格蘭

B3    土耳其    3：2    2：1    俄羅斯

B3    匈牙利    1：1    1：1    塞爾維亞

B4    威爾斯    1：0    0：0    愛爾蘭

B4    保加利亞    1：2    0：2    芬　蘭

C2    格魯吉亞    1：2    0：1    亞美尼亞

C2    北馬其頓    2：1    1：0    愛沙尼亞

C3    摩爾多瓦    0：2    0：2    希　臘

C3    斯洛文尼亞    2：1    0：0    科索沃

C4    阿爾巴尼亞    3：1    2：1    哈薩克

C4    白俄羅斯    2：0    2：0    立陶宛

友賽

危地馬拉    2：1    1：0    洪都拉斯

非洲盃外圍賽

赤道幾內亞    1：0    1：0    利比亞

乍　得    1：1    1：1    幾內亞

科摩羅    2：1    1：1    肯尼亞

布隆迪    3：1    1：1    毛里塔尼亞

幾內亞比紹    0：1    0：0    塞內加爾

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