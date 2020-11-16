港超丨飛馬大換班劍指聯賽三甲 陳肇麒舞獅亮相 7號球衣接棒 (17:35)

飛馬今季重返天水圍，今午於元朗一間酒樓舉行新季發布會。主教練郭嘉諾因早前到內地報讀教練課程，現仍在隔離，只能透過事前拍攝短片登場。飛馬27人大軍中多達18名新兵，包括日前在菁英盃首次登場的4名巴西籍新援，班拿度、達施華、山度士及古安奴，前3人屬「超級外援」。

會長羅傑承表示，球隊在菁英盃表現一場比一場好，目標劍指聯賽三甲，並指最大勁敵是傑志，其次為東方龍獅。被問到今季班費，他說仍未計算實際金額，但已超預算：「今季組軍跟過去有些不同，以前找畢特、基士文，或令很多人誤會了我會再找國腳級外援，現在傾向找即使沒名氣但有實力當打，在香港夠踢的外援。」他透露，球隊原意再添一名在「澳職前四球會」的澳洲籍翼鋒，同屬「超級外援」，但有待對方處理合約問題：「他很有興趣來港，但我們難以支付龐大轉會費，現給時間對方處理解約，看看能否月底解決，但教練團仍有其他人選，相信新兵在下月可對外公布。」飛馬亦公布3名「球迷大使」推廣球迷會，在元朗、屯門及北區居民可以280元入會，入會禮物包括主場聯賽門票、球迷Tee、毛巾及多間餐廳享有折扣。

30歲進攻中場班拿度，曾效力山度士、華斯高及彭美拉斯等勁旅，在巴甲超過100場比賽，2012年於山度士期間，跟巴西隊球星尼馬是隊友，他後來曾在韓職蔚山現代；翼鋒達施華曾效國際體育會及法林明高等隊，曾在巴甲上陣超過150次；前鋒山度士除了2016年效力當年在日職的甲府風林，在巴甲華斯高時期跟班拿度是隊友。古安奴為左腳中堅，曾效巴乙巴拉干天奴等隊。

4人在發布會首接受傳媒訪問，由於不諳英語，需由助教兼球員法比奧翻譯。首仗已為飛馬建功的山度士稱，狀態正逐漸提升：「之前沒太多時間參與季前訓練，但努力提升狀態，亦知道聯賽對球隊很重要。」達施華則稱不宜過早評論港超水平，但感覺隊友技術均不俗，期待在香港展開生涯新一章。

今夏掛靴的陳肇麒客串舞獅登場，並落實擔任飛馬董事，他在發布會將飛馬7號球衣交予今季來投的港腳後輩孫銘謙，並讚道：「他有速度有膽識，雖射術可能仍要磨練，但他是好肯起腳的前鋒。」「陳七」說，自己也住元朗區，若有機會也願意參與羅傑承將推行的「全民足球」計劃，在足球興趣班指導街坊，又透露下周日港甲開鑼，很大機會替東區對深水埗上陣。孫銘謙說，對球會寄予厚望受寵若驚，擔心未達期望，故會學習面對壓力及化成動力。

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