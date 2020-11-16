高爾夫球︱世界一哥莊遜首奪美國大師賽 活士頻失誤衛冕失敗 (16:11)

上月曾染疫的36歲美籍名將莊遜，趕及在今年最後一項大滿貫主場出擊，第10次參賽的他此前一直未能染指這項賽事錦標。今屆在閉門舉行下，莊遜發揮穩定表現，以4桿優勢進入決賽圈，最後一輪打出6隻「小鳥」及2次柏忌，以低標準68桿完成，合共72洞賽事以低標準20桿的268桿封王，打破由活士及史派夫保持的270桿(低標18桿)場地紀錄。首次在主場稱霸這項賽事，他賽後感觸落淚，並坦言是「圓了兒時夢想」。

至於力爭衛冕的5屆冠軍得主活士，在最後一輪接連失誤，在12洞出現3次將球打落水，終以超標10桿完成，最終以低標1桿的287桿完成，總成績並列第38位。

其他報道：F1︱咸美頓土國雨戰無敵封王 七奪世界冠軍追平舒密加 暗示留效平治

其他報道：游泳｜何詩蓓推前100自亞洲紀錄 ISL準決賽擸3金 MVP排名力追奧運冠軍