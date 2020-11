高爾夫球︱世界一哥莊遜首奪美國大師賽 活士頻失誤衛冕失敗 (16:11)

上月曾染疫的36歲美籍名將莊遜,趕及在今年最後一項大滿貫主場出擊,第10次參賽的他此前一直未能染指這項賽事錦標。今屆在閉門舉行下,莊遜發揮穩定表現,以4桿優勢進入決賽圈,最後一輪打出6隻「小鳥」及2次柏忌,以低標準68桿完成,合共72洞賽事以低標準20桿的268桿封王,打破由活士及史派夫保持的270桿(低標18桿)場地紀錄。首次在主場稱霸這項賽事,他賽後感觸落淚,並坦言是「圓了兒時夢想」。

至於力爭衛冕的5屆冠軍得主活士,在最後一輪接連失誤,在12洞出現3次將球打落水,終以超標10桿完成,最終以低標1桿的287桿完成,總成績並列第38位。

Here’s a supercut of Tiger Woods’ 10 on the par-3 12th today. https://t.co/OaZFTSdOiE pic.twitter.com/Ezk92HHBid

— dhm (@dhm) November 15, 2020