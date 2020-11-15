F1︱咸美頓土國雨戰無敵封王 七奪世界冠軍追平舒密加 暗示留效平治 (21:31)

平治兩周前在伊莫拉賽車場鎖定車隊總冠軍，而咸美頓擴大總成績領先至85分，今站只需贏出便能衛冕。其隊友保達斯起步首彎便在濕滑的伊斯坦布爾公園賽車場滑出賽道，更令總冠軍爭奪沒有懸念。咸美頓前半段只徘徊中上游，但在紅牛的韋斯塔本及艾邦接連失誤打白鴿轉後，賽道漸乾又不利原本領先的賽點車隊。「黑帝」終在第37圈趕過佩雷斯，快對方逾半分鐘衝線，賽後領前保達斯110分，在剩餘3站下提前封王。

35歲的咸美頓於2007年挾GP2（F2前身）冠軍身分，加盟當時的勁旅麥拿侖，新秀年僅以1分落後當屆世界冠軍雷干倫，翌年到他以1分力壓法拉利舊將馬沙，成為首名黑人F1總冠軍。他於2013年轉投平治，在渦輪混能引擎年代創下皇朝，近7年只在2016年不敵時任隊友羅斯保，今日正式追平德籍名將「車神」舒密加七奪總冠軍的F1紀錄，在頒獎台上繼續拭淚。仍未宣布續約的他賽後暗示留隊，繼續追尋第8個冠軍：「難以置信，我想起米高（舒密加）當年贏冠軍，要贏兩三次已相當困難，7次是不能想像的，我與這支車隊不會有盡頭。今天對一些孩子也相當重要，希望他們不要聽信那些看淡他們的說話。」

今場土耳其站另一焦點原本落在賽點隊上，加籍車手史度爾昨取得車隊近11年首個排位賽第1，今日亦保持水戰威力，前半程守在領先位置，但之後未能「撻着」換上的新胎，只得第9。隊友佩雷斯與咸美頓一樣沒有更換半水胎，捱到最後1圈守住法拉利的維迪及陸奇尼，取得平個人最佳的亞軍，升上車手榜第4。維迪獲得今季首個三甲，賽後亦是首個恭喜咸美頓的人。

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