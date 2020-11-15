菁英盃丨東方補時遭南區逼和3:3 愉園大勝晉峰追至同分 (20:28)

東方今日在旺角大球場再鬥南區，吸引754人入場。東方射手盧卡斯於37分鐘先開紀錄，但佐佐木周易邊後主射極刑中鵠，為南區扳平。戰至70分鐘，辛祖在禁區內射近柱得手，助東方再度領先，惟賽事在倒數階段才迎來「戲肉」，比圖在89分鐘為南區再追平，東方則憑中場迪高2分鐘後建功，再領先至3：2，但為南區後備上陣的19歲小將史提芬成奇兵，在補時4分鐘射成3：3。

同日另一組分組賽在斧山道運動場舉行，共464名球迷入場。尼日利亞籍新援羅拔奧度和巴西籍中場米基爾各自完成帽子戲法，助「快活谷」以6：1大勝有卡爾特納補時破蛋的晉峰。

東方在B組三連勝走勢結束，5戰得10分續居榜首，但被次席的愉園追至同分，憑對賽成績領先。排第3的南區落後4分，在分組賽只剩一輪下，篤定無緣以小組前二晉4強。港超聯周六（21日）重啟，菁英盃最後一輪分組賽將在明年1月進行，東方屆時將對「升班馬」晉峰，愉園則鬥南區。

相關新聞：菁英盃｜4名巴西兵登場 3人參與4入球 助飛馬挫流浪

其他新聞：國際賽｜祖高美斯隨三獅操練重創 利物浦獲FIFA賠2000萬