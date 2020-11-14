全港賽｜伍家朗發燒虛驚一場 病癒復出4強止步 放眼冬訓重拾狀態 (20:38)

賽事今日在九龍公園體育館閉門舉行，男單4強由星將伍家朗對去年在亞青男單摘銀的吳英倫。伍家朗首局落後下追至18：19，惟「刁時」後未能反超，先輸21：23，次局亦在全程落後下以14：21告負。

伍家朗透露早前感冒發燒，但在體院每周均接受病毒檢測，很快確認並非感染新冠病毒，只是虛驚一場。他因病停練一周，上周末出戰8強前才痊癒，但今日仍感疲累，自知狀態不足，未為敗仗太失望。

兩站1000級世巡賽及總決賽暫定明年1月於泰國舉行，仍在追逐東京奧運資格的家朗視今仗為熱身，但承認未尋回比賽節奏，放眼未來兩個月冬訓：「最重要是重拾體能和競技狀態，雖然一直有訓練，但始終不是備戰心態，沒有比賽前的高度集中。冬訓一定要調整好，迎接賽季重啟。」

至於混雙主力鄧俊文/謝影雪激戰3局，終以21：19、25：27、21：9淘汰李晉熙/吳芷柔。阿雪表示早前復操期間，因急於提升狀態而弄傷左膝，因此近來減少訓練以養傷。

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