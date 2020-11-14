世盃外｜巴西隊靠法明奴建功保20場不敗 阿倫信轉戰烏拉圭可重拾攻力 (19:32)

尼馬賽前因傷退出國家隊，巴西隊上半場有李察利臣及雷蘭洛迪詐糊，下半場靠法明奴把握對手解圍失誤，一箭定江山為巴西隊保坐勝局；這名利物浦前鋒亦取得今屆外圍賽第3球，領軍以3戰全勝姿態重返榜首。巴西隊下周三（18日）作客惡鬥烏拉圭隊，後者亦有卡雲尼、蘇亞雷斯及達雲紐尼斯先後建功，以3：0大勝哥倫比亞隊，少次席的阿根廷隊1分。

巴西隊在近20場世盃外圍賽不敗，下周三面對同樣攻力十足的烏拉圭隊，效力愛華頓的阿倫盧利奧稱：「今仗我們被委內瑞拉隊嚴密防守，但轉戰烏拉圭隊情况不再一樣，會漏出更多空位予我們進攻。」

至於智利隊有維達爾梅開二度，以2：0挫秘魯隊，今屆賽事終於開齋，勝和負各一下暫列第6位。

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